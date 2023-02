Hakimi nella bufera: l'ex Inter indagato per violenza sessuale. Il racconto della vittima (Di martedì 28 febbraio 2023) Achraf Hakimi è indagato per violenza sessuale a Parigi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien , il difensore marocchino del Paris Saint Germain ed ex Inter sarebbe stato denunciato da ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Achrafpera Parigi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien , il difensore marocchino del Paris Saint Germain ed exsarebbe stato denunciato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parissgitalia : Messi vince il premio “The Best FIFA-Miglior giocatore”. Premi anche per i due nostri parigini Mbappé e Hakimi che… - AndreArmageddon : @theboss_1908 Hakimi Perisic, contando che il 352 chiede molto agli esterni già capisco che non ci siamo. Eriksen,… - Cecilia_esse : @bando10_ vabbe perché c'è bisogno di sottolinearlo su twitter sennò non ha valore la cosa?? tra l'altro potrei anc… - hoodsvojce : importantissima la ex squadra di hakimi, fondamentale nella narrazione di un’accusa per stupro, il fulcro di tutto - vSxppp : @theboss_1908 la seconda rosa può lottare per uno scudetto, nella prima lo scudetto lo vincono hakimi, perisic e lukaku (in forma) da soli -