Hailey Bieber racconta la cosa che preferisce nel matrimonio con Justin Bieber (Di martedì 28 febbraio 2023) Hailey Bieber e Justin Bieber si sono sposati nel 2019 a New York con una cerimonia segreta e continuano a essere unitissimi. Tra i punti di forza del loro rapporto c’è la capacità di sostenersi l’un l’altro, come ha sottolineato la modella in un’intervista rilasciata a Vogue Australia. La 26enne, infatti, ritiene che il cantante sia “il suo migliore amico al mondo“, al punto tale che “non c’è nessun altro con cui vorrei passare più tempo o fare qualsiasi cosa”. I due, complici i loro numerosi impegni di lavoro, non hanno la possibilità di stare costantemente insieme, ma questo non ha finora minimamente scalfito la forza del sentimento che li lega. “Justin è ancora la persona da cui voglio tornare il prima possibile quando sono lontana. Potrei essere ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 febbraio 2023)si sono sposati nel 2019 a New York con una cerimonia segreta e continuano a essere unitissimi. Tra i punti di forza del loro rapporto c’è la capacità di sostenersi l’un l’altro, come ha sottolineato la modella in un’intervista rilasciata a Vogue Australia. La 26enne, infatti, ritiene che il cantante sia “il suo migliore amico al mondo“, al punto tale che “non c’è nessun altro con cui vorrei passare più tempo o fare qualsiasi”. I due, complici i loro numerosi impegni di lavoro, non hanno la possibilità di stare costantemente insieme, ma questo non ha finora minimamente scalfito la forza del sentimento che li lega. “è ancora la persona da cui voglio tornare il prima possibile quando sono lontana. Potrei essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lt91DNA : ma che succede con Hailey bieber ? perché sta perdendo così tanti follower? - goldenvhar : a me di hailey bieber non frega un accidente però se posso permettermi mi sembra che stia ricevendo più bullismo le… - pecoradiseokmin : il tempismo di questo cristiano io lo giuro quando dico che lui è il nostro hailey bieber cinese lo penso veramente - lemonmeringue_ : Di nuovo la faida Hailey Baldwin Bieber/Selena Gomez come fosse il 2018. E come nel 2018 la ragione sta solo da un… - spleendore : L’unica cosa sconcertante di questo drama tra Selena Gomez e Hailey Bieber è l’aver scoperto che esiste il podcast… -