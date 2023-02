Guerra Ucraina, Lukashenko a Pechino: ecco perché l'incontro con Xi alza la tensione tra Cina e Usa (Di martedì 28 febbraio 2023) Un vertice che agli Stati Uniti piace davvero poco. Oggi il presidente bielorusso Alexander Lukashenko , fedele alleato di Vladimir Putin , incontra a Pechino il suo omologo Xi Jinping , che nei ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) Un vertice che agli Stati Uniti piace davvero poco. Oggi il presidente bielorusso Alexander, fedele alleato di Vladimir Putin , incontra ail suo omologo Xi Jinping , che nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcotravaglio : Come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, s’è… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Noi non spendiamo soldi per mandare armi in Ucraina. Noi abbiamo già delle armi che riteniamo ogg… - GiovaQuez : Ingroia: “Tra Bonaccini e Schlein non vedo grandi differenze, l’unico che ha detto cose forti sulla guerra in Ucrai… - alespata488 : RT @Adriano72197026: ???? Il Ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Abbiamo informazioni che gli Stati Uniti hanno costruito due laboratori di… - romerossouza : RT @TMassimo6: ALLUCINANTE Sentite Giorgia Meloni: «L'invio delle armi in Ucraina serve per ALLONTANARE una guerra che potrebbe riguardare… -