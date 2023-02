Guerra in Ucraina, USA: “Cina potrebbe inviare armi alla Russia”. Zelensky: “Avviare trattative di adesione Ue” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa, ha fatto sapere che gli Stati Uniti temono che la Cina stia considerando di inviare armi alla Russia. Intanto, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Vladimir Putin è aperto a contatti ma che il negoziato proposto da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa, ha fatto sapere che gli Stati Uniti temono che lastia considerando di. Intanto, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Vladimir Putin è aperto a contatti ma che il negoziato proposto da ... TAG24.

