Guerra in Ucraina | l’allarme degli 007 italiani | «Mosca rafforza l’uso di disinformazione e attacchi cyber»

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’attenzione dei serviziè occupata in buona parte dal conflitto tra Russia ed. Un conflitto, ha spiegato il sottosegretario con delega all’intelligence Alfredo Mantovano, nel corso della presentazione della Relazione annuale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) guidato da Elisabetta Belloni, le cui «conseguenze hanno ripercussioni in tutto il mondo, non solo nel territorio di conflitto», ha detto Mantovano. Anche Belloni, prendendo la parola dalla sede centrale del Dis a Roma, ha spiegato che quello ucraino è, come è normale che sia, il fronte più preoccupante: «E’ in discussione l’ordine mondiale, le conseguenze del conflitto hanno inciso pesantemente sulla sicurezza italiana». E del resto nelle prime pagine della Relazione si legge subito un passaggio dedicato alle cosiddette azioni “ibride” da parte della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcotravaglio : Come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, s’è… - GiovaQuez : Ingroia: “Tra Bonaccini e Schlein non vedo grandi differenze, l’unico che ha detto cose forti sulla guerra in Ucrai… - GiovaQuez : Cacciari: “L’Ucraina è stata invasa e questa invasione va respinta. Sono anche dell’avviso che si possa entrare in… - itachicosaperch : #guerrarussiaucraina Gli Ucraini vittime di lobby internazionali. Avrebbero potuto bussare in Europa, accordandosi… - ValotiRiccardo : Sospettate che 'sto match Putin/Biden è in realtà 'Guerra del Gas'?Che maliziosi. Solo perché sull'Ucraina stiano… -

Lainha riportato l'attenzione alla brutalita' dei conflitti e al terribile impatto sui bambini, ma nel mondo ci sono tante altre guerre poco ricordate che hanno effetti devastanti su ..."Quando lafinirà, dobbiamo essere sicuri che la storia non si ripeta e che Putin non possa invadere l'un'altra volta". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando ...... da un anno, in Europa, a seguito dell' attacco russo all'. Stabilità politica e stabilità ... nome in codice Mikhailov: il patriarca russo ex agente del Kgb a Ginevra Norvegia, èdel ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Esplosione in una raffineria russa nella regione di Krasnodar. Avvistato un ... la Repubblica

In un anno più di 8 mila bambini sono morti o sono stati mutilati con una media di 22 al giorno. Afghanistan, Somalia e Siria. Presentato il rapporto The forgotten ones” ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...