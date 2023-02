Guerra di carrarmati, anche la Russia in difficoltà: solo una fabbrica li produce e oltre 3 mila sono stati distrutti in battaglia (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Ucraina spara da 5000 a 6000 proiettili 155 mm al giorno. Oggi l’America produce 180mila proiettili di quel tipo in un anno, l’Europa l’anno scorso ne ha prodotti 300mila Leggi su lastampa (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Ucraina spara da 5000 a 6000 proiettili 155 mm al giorno. Oggi l’America180proiettili di quel tipo in un anno, l’Europa l’anno scorso ne ha prodotti 300

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @LaStampa: Guerra di carrarmati, anche la Russia in difficoltà: solo una fabbrica li produce e oltre 3 mila sono stati distrutti in batt… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Guerra di carrarmati, anche la Russia in difficoltà: solo una fabbrica li produce e oltre 3 mila sono stati distrutti in batt… - LaStampa : Guerra di carrarmati, anche la Russia in difficoltà: solo una fabbrica li produce e oltre 3 mila sono stati distrut… - NicUnt1 : @GiorgiaMeloni La giornalista dovevi fare!Li conosci Biden&Zelensky?Perché hai fatto cosa ha fatto Biden rifornendo… - x_pillo : @LaBombetta76 'Sull'orlo della terza guerra mondiale' Mi sono immaginato i carrarmati sul bordo della Terra, rigoro… -