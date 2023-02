Gubitosa: “Con la Schlein gli elettori hanno chiesto una svolta. Ora dia prova di coraggio” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Pd sarà guidato da Elly Schlein. Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del M5S, che ne pensa e cosa si aspetta? “Gli elettori del Pd hanno senz’altro chiesto un cambiamento netto. Speriamo che la nuova segretaria sia in grado di opporsi con chiarezza a questo governo, abbandonando ogni tipo di apertura e una linea troppo morbida come quella tenuta finora dal Partito democratico”. Secondo lei la nuova leader darà un taglio netto al renzismo? “Le questioni interne al Pd non mi riguardano. È più importante capire quale sarà l’approccio di Schlein sui temi che interessano al Paese”. Ritiene che con la Schlein si possa riaprire il dialogo con voi e in prospettiva immaginare Pd-M5S un fronte unito e unico d’opposizione? “Lo ripeto, la conditio sine qua non sono i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Pd sarà guidato da Elly. Michele, deputato e vicepresidente del M5S, che ne pensa e cosa si aspetta? “Glidel Pdsenz’altroun cambiamento netto. Speriamo che la nuova segretaria sia in grado di opporsi con chiarezza a questo governo, abbandonando ogni tipo di apertura e una linea troppo morbida come quella tenuta finora dal Partito democratico”. Secondo lei la nuova leader darà un taglio netto al renzismo? “Le questioni interne al Pd non mi riguardano. È più importante capire quale sarà l’approccio disui temi che interessano al Paese”. Ritiene che con lasi possa riaprire il dialogo con voi e in prospettiva immaginare Pd-M5S un fronte unito e unico d’opposizione? “Lo ripeto, la conditio sine qua non sono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Il vicepresidente grillino Michele Gubitosa scrive alla «Verità», difendendo il sussidio con dati assurdi. Non ha c… - BelpietroTweet : Gubitosa è un parlamentare dei 5 stelle con un passato, non so se un presente, da imprenditore. Nel Movimento, insi… - Eedaii : RT @BelpietroTweet: Il vicepresidente grillino Michele Gubitosa scrive alla «Verità», difendendo il sussidio con dati assurdi. Non ha creat… - Appollaonia : RT @BelpietroTweet: Il vicepresidente grillino Michele Gubitosa scrive alla «Verità», difendendo il sussidio con dati assurdi. Non ha creat… - ibis787 : RT @BelpietroTweet: Il vicepresidente grillino Michele Gubitosa scrive alla «Verità», difendendo il sussidio con dati assurdi. Non ha creat… -