INGHILTERRA - Il Manchester City continua la sua corsa su più fronti. I Citizens di, dopo il pareggio ottenuto in Germania nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia , si sono ributtati in campionato liquidando la pratica Bournemouth con un ...

Guardiola pungola il Manchester United: "Hanno speso poco..." Corriere dello Sport

L'allenatore del City ha lanciato una frecciatina ai rivali cittadini rispondendo ad una precisa domanda nel corso della conferenza stampa di introduzione al match di FA Cup contro il Bristol City ...