Grottammare. Dal 9 marzo lezioni e partite libere di scacchi

Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche Aps, Comune di Grottammare e Centro sociale Ischia I nasce l'iniziativa "lezioni e partite libere di scacchi" che prenderà il via il 9 marzo. Ogni giovedì, fino al 25 maggio, dalle 18,30 alle 21, infatti, presso i locali del Centro sociale Ischia I, in Via Domenico Bruni 2 a Grottammare, si svolgerà una iniziativa gratuita aperta a cittadini di ogni età. Grazie alla presenza di istruttori, infatti, sarà possibile apprendere le nozioni di base di una attività, gli scacchi, in continuo sviluppo e che in questi ultimi anni ha fatto registrare un notevole incremento di praticanti in tutto il mondo. L'appuntamento del giovedì presso il Centro sociale Ischia I, che rientra nel progetto "Metti in moto la mente" di ...

