«Grazie per avermi fatto impazzire da ragazza, e per avermi fatto conoscere Charlie Parler, Miles Davies, il buddismo, il taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, e a pensare fuori dagli schemi. Hai piantato molti semi importanti» (Di martedì 28 febbraio 2023) . Così, nelle sue Storie Instagram, Madonna piange la morte del fratello maggiore Anthony Ciccone, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Madonna, la regina del pop, è una donna rivoluzionaria guarda le foto Leggi anche › Lutto per Madonna: è morto suo fratello Anthony Ciccone Addio a Anthony Ciccone, fratello di Madonna L'annuncio della morte è stato dato dal musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle di Madonna. «Mio cognato Anthony Gerard Ciccone – ha scritto sui social ...

