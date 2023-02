“Grazie ai sindacati per la solidarietà dopo le minacce contro di me”. Le parole del ministro Valditara (Di martedì 28 febbraio 2023) “Apprezzo sinceramente le parole dei Segretari generali Francesco Sinopoli (FLC CGIL), Ivana Barbacci (CISL Scuola) e Giuseppe D’Aprile (UIL Scuola RUA) e li ringrazio per la solidarietà che mi hanno manifestato dopo le minacce ricevute”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) “Apprezzo sinceramente ledei Segretari generali Francesco Sinopoli (FLC CGIL), Ivana Barbacci (CISL Scuola) e Giuseppe D’Aprile (UIL Scuola RUA) e li ringrazio per lache mi hanno manifestatolericevute”, ha dichiarato ildell’Istruzione e del Merito Giuseppe. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : “Grazie ai sindacati per la solidarietà dopo le minacce contro di me”. Le parole del ministro Valditara - Marxstoria : #agorarai Se non c'è lavoro e non ci sono piu le fabbriche grazie ai SINDACATI - MeriRoschi : RT @BZanzani: La ministra fissa il confronto con i sindacati: ” il dialogo sociale è importante”..(poi però facciamo come ci pare e prendia… - BindaBeschi : RT @Mina_Titti_2011: #opzionedonna Grazie a ?@OArmiliato? e anche al Ministro ?@CalderoneMarina? in attesa di buone conferme! - BindaBeschi : RT @BezziElisabetta: Tavolo Sindacato-Governo saltato. Ecco come sono andate le cose e a che punto siamo noi Donne del CODS. Grazie @OArmi… -