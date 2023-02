Gravina: «I diritti tv ci preoccupano. Se diminuissero sarebbe un danno irreparabile per il calcio» (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al webinar “Il futuro del calcio italiano e le sfide manageriali che lo attendono”, organizzato dall’Università Bocconi di Milano. Su calcio e Finanza le sue dichiarazioni sulla Superlega, le proprietà straniere e la riforma della Serie A. Gravina sulla Superlega: «Sono molto fiducioso riguardante la decisione della Corte Ue sulla Superlega, ma su questo tema la posizione della Figc è stata chiara sin dall’inizio: noi riteniamo che la Superlega, o ciò che oggi è diventata, è sicuramente una risposta sbagliata ad un problema che c’è ed è concreto, che riguarda la sostenibilità del business calcistico ad alti livelli. È sbagliata perché affronta il tema della competitività solo dal punto di vista dei ricavi. In sostanza è una logica perversa, facciamo la torta più ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, è intervenuto al webinar “Il futuro delitaliano e le sfide manageriali che lo attendono”, organizzato dall’Università Bocconi di Milano. Sue Finanza le sue dichiarazioni sulla Superlega, le proprietà straniere e la riforma della Serie A.sulla Superlega: «Sono molto fiducioso riguardante la decisione della Corte Ue sulla Superlega, ma su questo tema la posizione della Figc è stata chiara sin dall’inizio: noi riteniamo che la Superlega, o ciò che oggi è diventata, è sicuramente una risposta sbagliata ad un problema che c’è ed è concreto, che riguarda la sostenibilità del business calcistico ad alti livelli. È sbagliata perché affronta il tema della competitività solo dal punto di vista dei ricavi. In sostanza è una logica perversa, facciamo la torta più ...

