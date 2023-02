Grande successo per “Mai più soli”: il convegno sui giovani nell’era del post Covid (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Il 27 febbraio alle ore 17.30, presso la “Sala conferenze FISMU” di piazza Antonio Meucci 23 a Roma, si è svolto il convegno “Mai più soli: giovani nell’era post Covid”. L’evento si è posto l’obiettivo di analizzare lo stato dei giovani dopo il periodo della pandemia, con numerosi casi che hanno evidenziato ragazzi e ragazze che attualmente vivono in uno stato d’isolamento dal resto della società. Questo, un fenomeno definito dai sociologi e gli psichiatri come “Hikikomori”, che tradotto in italiano risulterebbe come “ritiro sociale volontario”. Dinamiche sul modello del lockdown per la pandemia che, oltre a chiudere ogni rapporto con la società da parte di chi ne soffre, produce anche pesanti ripercussioni sulla loro salute psico-fisica: ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Il 27 febbraio alle ore 17.30, presso la “Sala conferenze FISMU” di piazza Antonio Meucci 23 a Roma, si è svolto il“Mai più”. L’evento si èo l’obiettivo di analizzare lo stato deidopo il periodo della pandemia, con numerosi casi che hanno evidenziato ragazzi e ragazze che attualmente vivono in uno stato d’isolamento dal resto della società. Questo, un fenomeno definito dai sociologi e gli psichiatri come “Hikikomori”, che tradotto in italiano risulterebbe come “ritiro sociale volontario”. Dinamiche sul modello del lockdown per la pandemia che, oltre a chiudere ogni rapporto con la società da parte di chi ne soffre, produce anche pesanti ripercussioni sulla loro salute psico-fisica: ...

