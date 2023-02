Grande Fratello Vip, fan dei Donnalisi fa il panico in studio: “Ha pianto, è svenuta, ha urlato” (Di martedì 28 febbraio 2023) Molti sono i fan che ad ogni puntata del Grande Fratello Vip dimostrano il loro sostegno, ma una cosa simile non era mai accaduta. Nella serata di ieri una sostenitrice dei ‘Donnalisi’ è ‘svenuta’ in studio. Giulia Salemi, portavoce di quanto avviene sui social, ha fatto notare ad Alfonso Signorini che una ragazza del pubblico era molto emozionata di trovarsi lì in studio per tifare la sua coppia preferita. Per lei Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono una coppia che merita di stare insieme e per questo non ha mai perso occasione per dimostrare il proprio sostengo. Signorini l’ha allora invitata a raggiungere il centro dello studio dandole la possibilità di rivolgersi direttamente ai suoi beniamini. “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella?” ha chiesto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Molti sono i fan che ad ogni puntata delVip dimostrano il loro sostegno, ma una cosa simile non era mai accaduta. Nella serata di ieri una sostenitrice dei ‘’ è ‘’ in. Giulia Salemi, portavoce di quanto avviene sui social, ha fatto notare ad Alfonso Signorini che una ragazza del pubblico era molto emozionata di trovarsi lì inper tifare la sua coppia preferita. Per lei Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono una coppia che merita di stare insieme e per questo non ha mai perso occasione per dimostrare il proprio sostengo. Signorini l’ha allora invitata a raggiungere il centro dellodandole la possibilità di rivolgersi direttamente ai suoi beniamini. “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella?” ha chiesto al ...

