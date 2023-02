Graduatorie GPS 2023: alla prima fascia si aggiungerà l’elenco dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione con il concorso ordinario (Di martedì 28 febbraio 2023) Graduatorie GPS: nonostante l'anno scolastico 2023/24 sia l'anno di transizione, in cui in teoria gli elenchi dovrebbero rimanere stabili, in realtà qualche modifica sostanziale potrebbe essere presente in qualche provincia. I motivi sono sostanzialmente due: uno legato alla lentezza amministrativa con la quale vengono effettuati i controlli sulle domande presentate entro lo scorso 31 maggio, l'altro alla costituzione degli elenchi aggiuntivi che questa volta potrebbero essere "sostanziosi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023)GPS: nonostante l'anno scolastico/24 sia l'anno di transizione, in cui in teoria gli elenchi dovrebbero rimanere stabili, in realtà qualche modifica sostanziale potrebbe essere presente in qualche provincia. I motivi sono sostanzialmente due: uno legatolentezza amministrativa con la quale vengono effettuati i controlli sulle domande presentate entro lo scorso 31 maggio, l'altrocostituzione degli elenchi aggiuntivi che questa volta potrebbero essere "sostanziosi". L'articolo .

