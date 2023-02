Google sceglie Musa Formazione per la crescita delle competenze professionali in Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Roma, 28/02/2023. Google azienda leader in Europa e nel mondo con le sue attività diversificate ha scelto Musa Formazione come partner. La condivisione della mission di Musa Formazione è un elemento di massimo prestigio per una azienda Italiana, eccellenza nella Formazione. “Crediamo nell'alto potenziale di Musa Formazione, sia per l'alto capitale umano del team, sia per l'impatto positivo del loro business sul tessuto professionale Italiano. Siamo felici di avere iniziato questa collaborazione, riteniamo ci siano i giusti presupposti per scalare l'impatto sulla Formazione in Italia” ha dichiarato il Google ads Team. Per Musa, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Roma, 28/02/2023.azienda leader in Europa e nel mondo con le sue attività diversificate ha sceltocome partner. La condivisione della mission diè un elemento di massimo prestigio per una aziendana, eccellenza nella. “Crediamo nell'alto potenziale di, sia per l'alto capitale umano del team, sia per l'impatto positivo del loro business sul tessuto professionaleno. Siamo felici di avere iniziato questa collaborazione, riteniamo ci siano i giusti presupposti per scalare l'impatto sullain” ha dichiarato ilads Team. Per, la ...

