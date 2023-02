Gli utili sono da record. Ma Stellantis incentiva gli esodi (Di martedì 28 febbraio 2023) Neanche il tempo di archiviare i risultati da record del 2022, con 16,8 miliardi di utile, 4,2 miliardi di dividendo destinato agli azionisti e le novità sugli stipendi del top management, con l’Ad Carlos Tavares (nella foto) che teoricamente potrebbe veder lievitare lo stipendio a 23,4 milioni, ed ecco arrivare subito la doccia fredda per i lavoratori, con l’accordo quadro firmato ieri tra Stellantis e i sindacati per le uscite incentivate entro il 31 dicembre 2023. Firmato l’accordo quadra tra Stellantis e i sindacati. Fino a 85mila euro a chi lascia volontariamente entro fine anno L’intesa riguarda gli stabilimenti di Cassino, Mirafiori, Pratola Serra (Avellino), Termoli (Campobasso) e Cento (Ferrara). Non ha firmato l’intesa la Fiom Cgil, che ha parlato di quasi settemila posti di lavoro persi dal 2021 e chiesto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Neanche il tempo di archiviare i risultati dadel 2022, con 16,8 miliardi di utile, 4,2 miliardi di dividendo destinato agli azionisti e le novità sugli stipendi del top management, con l’Ad Carlos Tavares (nella foto) che teoricamente potrebbe veder lievitare lo stipendio a 23,4 milioni, ed ecco arrivare subito la doccia fredda per i lavoratori, con l’accordo quadro firmato ieri trae i sindacati per le uscitete entro il 31 dicembre 2023. Firmato l’accordo quadra trae i sindacati. Fino a 85mila euro a chi lascia volontariamente entro fine anno L’intesa riguarda gli stabilimenti di Cassino, Mirafiori, Pratola Serra (Avellino), Termoli (Campobasso) e Cento (Ferrara). Non ha firmato l’intesa la Fiom Cgil, che ha parlato di quasi settemila posti di lavoro persi dal 2021 e chiesto ...

