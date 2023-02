Gli sparano alle spalle, ferito un quarantenne a Fuorigrotta (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti poco fa presso l’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta per un uomo ferito. Si tratta di un quarantenne di Pianura centrato alla schiena da un colpo d’arma da fuoco. Sarebbe accaduto in via Adriano, a Fuorigrotta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti poco fa presso l’Ospedale San Paolo diper un uomo. Si tratta di undi Pianura centrato alla schiena da un colpo d’arma da fuoco. Sarebbe accaduto in via Adriano, a. L’uomo, già notoforze dell’ordine, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Gli sparano alle spalle, ferito un quarantenne [aggiornamento delle 19:09] - CanciAbo : @worldernest @ChemicalAsdfg Non gli sparano. Per ora. Non ti basta? - dpasini75 : @stanzaselvaggia Il problema è che come arrivano in Italia rimangono ostaggio di una burocrazia che non gli permett… - AntonioNoris : @fcancellato No il ladro se non entra in casa non rischia che gli sparano Chi evade le tasse bisogna capire perché… - renatomerola : @LucaBizzarri Io sono stupito da questi ministri e sottosegretari che appena gli fanno qualche domanda scomoda si i… -