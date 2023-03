Gli investitori della gaming community accorrono a sostenere Metacade, la piattaforma “dei giocatori, per i giocatori” (Di martedì 28 febbraio 2023) Una ricerca di Crypto.com prevede un’enorme crescita del settore GameFi nei prossimi anni, fino a raggiungere una dimensione 10 volte superiore a quella del gaming tradizionale entro il 2025. Ciò rappresenta una notevole opportunità per le cripto-piattaforme del GameFi di raccogliere ricchi dividendi mentre si contendono la posizione di leader in un settore in crescita grazie alla loro attrattiva per la community dei giocatori. Gli investitori della gaming community stanno accorrendo a sostenere il nuovo cripto progetto GameFi, Metacade. La piattaforma gestita dalla community sta cercando di premiare i primi investitori in quanto sembra destinata a svolgere un ruolo di ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 28 febbraio 2023) Una ricerca di Crypto.com prevede un’enorme crescita del settore GameFi nei prossimi anni, fino a raggiungere una dimensione 10 volte superiore a quella deltradizionale entro il 2025. Ciò rappresenta una notevole opportunità per le cripto-piattaforme del GameFi di raccogliere ricchi dividendi mentre si contendono la posizione di leader in un settore in crescita grazie alla loro attrattiva per ladei. Glistanno accorrendo ail nuovo cripto progetto GameFi,. Lagestita dallasta cercando di premiare i primiin quanto sembra destinata a svolgere un ruolo di ...

