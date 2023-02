Gli assegni bancari vanno in pensione, Intesa ha iniziato a rottamarli (Di martedì 28 febbraio 2023) Il messaggio della banca. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Stampa . Sono tanti i clienti che stanno ricevendo il seguente messaggio: 'Dall'8 maggio non potrai più utilizzare il tuo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 febbraio 2023) Il messaggio della banca. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Stampa . Sono tanti i clienti che stanno ricevendo il seguente messaggio: 'Dall'8 maggio non potrai più utilizzare il tuo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luipanfilibreda : @danielebanfi83 @gigidepalo prima dell'assegno unico, gli assegni familiari venivano erogati soltanto a nuclei che… - Marco_Giaveri : @itsmeback_ E sé devi iscrivere i figli a scuola o richiedere gli assegni familiari come fai - margheisi : Ma vi ricordate quando Pippo Baudo ci insegnava a compilare gli assegni in Euro? - LMarnico : @stebaraz @ellyesse I temi sociali questa classe politica non vuole affrontarli. Ci rendiamo conto che hanno tolto… - SciabolataFFP : @Campanelli11 @lamberti_mf E' un discorso che vale fino ad un certo punto, semplicemente perché stai parlando di un… -