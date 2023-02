Gli 007 avvertono: i pericoli da hacker e azioni degli anarco - insurrezionalisti (Di martedì 28 febbraio 2023) - Secondo gli 007 la minaccia più concreta arriva dall'area anarco insurrezionalista sempre più vitale. Militanti determinati a promuovere e istigare una lotta fatta di azioni 'dirette e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 febbraio 2023) - Secondo gli 007 la minaccia più concreta arriva dall'areainsurrezionalista sempre più vitale. Militanti determinati a promuovere e istigare una lotta fatta di'dirette e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Un anno di guerra e caccia alle spie #Russia #Putin ha infiltrato suoi agenti e pagato ufficiali infedeli, italian… - AntoNio89992988 : RT @riktroiani: ?? Gli 007: gli #anarchici sono oggi la minaccia più concreta in Italia. L'intelligence, nella relazione annuale al Parlamen… - DomPer888 : Per gli 007 italiani oggi gli anarchici sono la minaccia più preoccupante Per il PD gli anarchici sono da difender… - giorgio_lope : RT @riktroiani: ?? Gli 007: gli #anarchici sono oggi la minaccia più concreta in Italia. L'intelligence, nella relazione annuale al Parlamen… - AM_007_ : RT @Wikileaks_Ita: Non è la Germania di #Hitler e non è neanche l'Italia di #Mussolini..ma sono gli Stati Uniti di Franklin Delano #Rooseve… -