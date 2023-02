“Giuri su tua madre il falso, fai schifo!”, tra Donnamaria e Antonella è ancora scontro: cosa è successo (Di martedì 28 febbraio 2023) A meno di 24 ore da quello che è accaduto ieri in puntata al GF Vip, Donnamaria si è confrontato con Antonella rispetto ai video mostrati da Signorini in diretta. Il riferimento è agli atteggiamenti ambigui tra Edoardo e la Murgia. Il confronto è avvenuto tra i due ragazzi ed in presenza di Giaele, Oriana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 febbraio 2023) A meno di 24 ore da quello che è accaduto ieri in puntata al GF Vip,si è confrontato conrispetto ai video mostrati da Signorini in diretta. Il riferimento è agli atteggiamenti ambigui tra Edoardo e la Murgia. Il confronto è avvenuto tra i due ragazzi ed in presenza di Giaele, Oriana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

