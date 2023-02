Giunta nega l' autorizzazione contro Salvini sul caso Rackete

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti d… - ultimora_pol : Migranti, la Giunta delle elezioni e immunità del #Senato nega la richiesta di autorizzazione a procedere nei confr… - ilpost : La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per l’accusa di d… - fcister69 : RT @CeresaRaffaele: Caso Rackete :la giunta nega l'autorizzazione contro Salvini......Pd e 5 stelle votano a favore....naturalmente Scalfa… - Micheledimperi4 : RT @LucillaMasini: Offese a Carola Rackete: la giunta del Senato nega l'autorizzazione a procedere contro Salvini. Sembra ieri che voleva a… -

Ladelle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le opinioni espresse su Carola Rackete, all'epoca dei fatti ...Ciò non induce laa intervenire con un'analisi della veridicità o gravità delle affermazioni, non ci compete. Per me era evidente che quello che ha detto il ministro era nell'esercizio del suo ...La richiesta approderà in Aula per la decisione ...

Migranti, la Giunta nega l'autorizzazione contro Salvini Agenzia ANSA

Aveva postato delle frasi contro la comandante della Sea Watch Carola Rackete. Ma, in quanto senatore, Salvini potrebbe non rispondere di quelle opinioni espresse… Leggi ...La giunta immunità ha deciso di negare l'autorizzazione a procedere per diffamazione contro Salvini nel caso Rackete ...