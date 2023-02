Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paparella_mario : RT @SecolodItalia1: Giuliano Ferrara stronca la Schlein: “Banale e modaiola, rischia l’irrilevanza. La Meloni è un’altra cosa” https://t.co… - romabella75 : RT @SecolodItalia1: Giuliano Ferrara stronca la Schlein: “Banale e modaiola, rischia l’irrilevanza. La Meloni è un’altra cosa” https://t.co… - cohen5100 : RT @SecolodItalia1: Giuliano Ferrara stronca la Schlein: “Banale e modaiola, rischia l’irrilevanza. La Meloni è un’altra cosa” https://t.co… - BeppeMatteo : RT @DavideR46325615: Giuseppe Conte: 'Come scrive Giuliano Ferrara su 'Il Foglio', i veri truffatori sono coloro che hanno rinnegato il Sup… - SecolodItalia1 : Giuliano Ferrara stronca la Schlein: “Banale e modaiola, rischia l’irrilevanza. La Meloni è un’altra cosa”… -

foto di bacco (2) Estratto dell'articolo diper 'Il Foglio' Ci si domanda se Elly Schlein possa sorprendere e convincere oltre il perimetro dei suoi elettori interni, ...... professore di Geografia Fisica e Geomorfologia Università di Chieti - Pescara;Panza, ... Università di Trieste; Franco Prodi - Professore di Fisica dell'Atmosfera Università di; Nicola ...Ed ora finito, si vedrà se nel bene o nel male, nelle mani di una segretaria cheha definito "modaiola e convenzionale". L'irriverente, indelicato e quant'altro Stefano Rolli nella ...

Giuliano Ferrara stronca la Schlein: "Banale e modaiola, rischia l ... Secolo d'Italia

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...L’Accademia corale Vittore Veneziani, dopo la recente perdita del presidente Giuliano Sansonetti, ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci per eleggere il nuovo consiglio direttivo, all’interno del ...