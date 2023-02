Giulia Salemi riprende uno scontro tra una fan e una hater di Antonella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Valentina Persia, Enrico Contarin e la… - fanpage : I #prelemi sembrano aver superato la crisi. Alle sfilate di Milano sono apparsi insieme uniti e affiatati con degli… - fanpage : #prelemi, la crisi di coppia è superata! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme al #GFvip: la coppia è dark tra… - Filomen83869405 : RT @Robituly1: E come ogni lunedì la serata comincia con Pierpaolo Pretelli al #GFVIPParty e Giulia Salemi al #Gfvip???? Pronta a supportare… - BelmonteIda : @ESTANCA2 Spero in Giulia Salemi che legge Twitter e signorino che anche se di traverso a volte colpisce anche la protetta -

Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, comee Soleil, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione" . Queste ...Verso metà puntataha scelto un tweet al veleno: ha letto il cinguettio dell'ex fidanzata di Davide Donadei , Chiara Geme . Come è andata la faccenda Nella scorsa puntata per la maggior ...

Funerali Maurizio Costanzo, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presenti Corriere dello Sport

Gf Vip, Giulia Salemi e il tweet (al veleno) dell'ex di Davide Donadei: «Antonella Fiordelisi, benvenuta nel c leggo.it

Fan dei Donnalisi piange e trema per Antonella e Edoardo, Giulia Salemi: Ha urlato ed è svenuta Fanpage.it

Giulia Salemi al GF Vip con Pierpaolo Pretelli: la coppia è dark tra trasparenze e giacche di pelle Stile e Trend Fanpage

Salemi e Pretelli insieme al GF Vip, la battuta che imbarazza Signorini: Mi volete far licenziare Fanpage.it

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip La risposta ufficiale dell'opinionista del reality: spuntano Giulia Salemi e Soleil Sorge.Giulia Salemi tira le fila di questa scoppiettante puntata di GFVIP leggendo i tweet più divertenti della serata!