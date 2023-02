Giulia De Lellis e Andrea Damante amanti in segreto? Scoperte chat private (Di martedì 28 febbraio 2023) Da un po' di settimane Giulia De Lellis e Andrea Damante stavano dando luogo a dei comportamenti un po' ambigui sui social. Specie la ragazza aveva pubblicato delle Instagram Stories con dei riferimenti che sembravano essere palesemente legati al suo ex. Ad ogni modo, in queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba sul conto dei due giovani. Fabrizio Corona, infatti, ha lanciato in esclusiva uno scoop, il quale verrà approfondito nei prossimi giorni. Ad ogni modo, esso è incentrato sul fatto che Giulia e Andrea sarebbero diventati amanti in gran segreto. La fidanzata di Damante, però, avrebbe scoperto tutto e si sarebbe voluta vendicare. Andrea Damante e Giulia De ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 febbraio 2023) Da un po' di settimaneDestavano dando luogo a dei comportamenti un po' ambigui sui social. Specie la ragazza aveva pubblicato delle Instagram Stories con dei riferimenti che sembravano essere palesemente legati al suo ex. Ad ogni modo, in queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba sul conto dei due giovani. Fabrizio Corona, infatti, ha lanciato in esclusiva uno scoop, il quale verrà approfondito nei prossimi giorni. Ad ogni modo, esso è incentrato sul fatto chesarebbero diventatiin gran. La fidanzata di, però, avrebbe scoperto tutto e si sarebbe voluta vendicare.De ...

