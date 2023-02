Battuta d'arresto beffarda per la Sampdoria, superata nel finale dalla capolista Roma nella 18.a giornata di Serie A Femminile. Prima ... Kramzar),, Greggi, Serturini (14 s.t. Haavi); ...Nel primo tempo ci provano anche Glionna, Andressa, Wenninger e, ma la retroguardia ...della 18ª giornata di Serie A Tim 2022/23 Sampdoria - Roma 0 - 1 85' Kramzar (R) Como- Milan ...A lei ha fatto eco l'autrice del meraviglio gol azzurro, un esterno a giro sul secondo palo ovvero la centrocampista giallorossa Manuela: "Dobbiamo ripartire dall'entusiasmo della ripresa, ...

Giugliano women, la coppia Nocera-Tammaro confermata per la stagione 2023/2024 Teleclubitalia.it

La miglior giocatrice in campo nell’esordio alla Arnold Clark Cup mastica amaro per la sconfitta maturata contro il Belgio ma loda le sue compagne per i secondi 45 minuti.