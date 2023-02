Giudice Sportivo, stangata per Kanoutè (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – stangata del Giudice Sportivo per Mamadou Kanoutè. Il senegalese, dopo l’espulsione rimediata contro la Virtus Francavilla ha rimediato due giornate di squalifica. Kanoutè ha rimediato il cartellino dopo un parapiglia con Riccardo Idda. Ecco le motivazioni nel dispositivo firmato dal Giudice Sportivo. Per Kanoute: “per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario IDDA RICCARDO in quanto, dopo essere stato spinto più volte da questo ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e, successivamente, spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell’occasione l’avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo. Misura della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –delper Mamadou. Il senegalese, dopo l’espulsione rimediata contro la Virtus Francavilla ha rimediato due giornate di squalifica.ha rimediato il cartellino dopo un parapiglia con Riccardo Idda. Ecco le motivazioni nel dispositivo firmato dal. Per Kanoute: “per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario IDDA RICCARDO in quanto, dopo essere stato spinto più volte da questo ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e, successivamente, spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell’occasione l’avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo. Misura della ...

