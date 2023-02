Giovanna Civitillo: “Io raccomandata? Le cattiverie mi scivolano addosso” (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è una che le manda a dire Giovanna Civitillo che, nella puntata del 28 febbraio di Oggi è un altro giorno, si è raccontata senza peli sulla lingua. Rispondendo a tono a tutti quelli che, sui social, la definiscono una raccomandata: “contro l’invidia indosso un impermeabile”. I commenti sul web non li legge neppure, preferisce guardare le partite di calcio del figlio Josè e ascoltare la radio assieme al marito Amadeus. Giovanna Civitillo: “Su di me tanta invidia, ma Maurizio Costanzo mi difese” “Se percepisco l’invidia? Sì, su di me ce n’è tanta” ha confidato Giovanna Civitillo a Serena Bortone durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. “I commenti degli haters, però, non mi interessano, non leggo nulla e se me li riferiscono passo avanti, non ci penso. ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è una che le manda a direche, nella puntata del 28 febbraio di Oggi è un altro giorno, si è raccontata senza peli sulla lingua. Rispondendo a tono a tutti quelli che, sui social, la definiscono una: “contro l’invidia indosso un impermeabile”. I commenti sul web non li legge neppure, preferisce guardare le partite di calcio del figlio Josè e ascoltare la radio assieme al marito Amadeus.: “Su di me tanta invidia, ma Maurizio Costanzo mi difese” “Se percepisco l’invidia? Sì, su di me ce n’è tanta” ha confidatoa Serena Bortone durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. “I commenti degli haters, però, non mi interessano, non leggo nulla e se me li riferiscono passo avanti, non ci penso. ...

