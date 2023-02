Giovani, episodi di bullismo uno dietro l’altro (Di martedì 28 febbraio 2023) Sfogliamo i quotidiani e ogni giorno leggiamo di Giovanissimi, spesso neppure adolescenti, che sono protagonisti di episodi di bullismo nei confronti di coetanei. A Lucca un ragazzo di 16 anni è finito sotto inchiesta: la Procura minorile lo ha iscritto nel registro degli indagati per stalking verso una quattordicenne e ha emesso un decreto di perquisizione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Sfogliamo i quotidiani e ogni giorno leggiamo dissimi, spesso neppure adolescenti, che sono protagonisti didinei confronti di coetanei. A Lucca un ragazzo di 16 anni è finito sotto inchiesta: la Procura minorile lo ha iscritto nel registro degli indagati per stalking verso una quattordicenne e ha emesso un decreto di perquisizione ... TAG24.

