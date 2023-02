Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali: “Significato speciale per Capitale della cultura” (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitale italiana della cultura 2023 torna più in forze che mai il circuito di castelli, palazzi e borghi medievali che mette in rete oltre 20 località sparse nella pianura bergamasca e bresciana, ma anche nel cremasco e sul confine milanese del fiume Adda. Ogni prima domenica del mese, a partire dal 5 marzo e per tutte le festività, numerose bellezze storiche e architettoniche apriranno porte e portoni, ponti levatoi e torri d’avvistamento per consentire un tuffo nel Medioevo, tra battaglie, condottieri, aneddoti e costumi d’epoca. Quest’anno, per soddisfare la sempre maggiore richiesta di aperture, aggiungeremo anche la prima domenica del mese di dicembre per permettere a tutti i visitatori di fruire della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’anno in cui Bergamo e Brescia sonoitaliana2023 torna più in forze che mai il circuito diche mette in rete oltre 20 località sparse nella pianura bergamasca e bresciana, ma anche nel cremasco e sul confine milanese del fiume Adda. Ogni prima domenica del mese, a partire dal 5 marzo e per tutte le festività, numerose bellezze storiche e architettoniche apriranno porte e portoni, ponti levatoi e torri d’avvistamento per consentire un tuffo nel Medioevo, tra battaglie, condottieri, aneddoti e costumi d’epoca. Quest’anno, per soddisfare la sempre maggiore richiesta di aperture, aggiungeremo anche la prima domenica del mese di dicembre per permettere a tutti i visitatori di fruire...

