Giornata mondiale delle malattie rare: diamo voce ai bambini malati (Di martedì 28 febbraio 2023) Nessuno vuole parlare di loro, le loro storie sono segreti che devono restare lontani dagli occhi perché fanno tristezza, fanno paura. Sono i bambini affetti da patologie rare gravissime. L'ipotesi di un figlio malato già spaventa a sufficienza, senza dover arrivare a pensare che esistono patologie life-limiting incurabili, inguaribili, degenerative e, purtroppo, terminali. Parole orribili per descrivere destini inaccettabili da parte di qualsiasi genitore. Eppure ci sono famiglie che diagnosi di patologie neuro degenerative ne hanno ricevute davvero e che realmente, in un attimo, sono state sbalzate dal mondo dei normali a quello degli incubi peggiori. Cosa significa vivere con una patologia rara Famiglie che hanno visto la propria quotidianità stravolta per sempre, per colpa di una piccola mutazione genetica di cui neanche sospettavano l'esistenza.

