Giornata malattie rare, Mattarella: "Si riduca il tempo del viaggio tra patologia e diagnosi" (Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo pensiero in occasione della Giornata internazionale delle malattie rare, insistendo sull'importanza della ricerca. Il fenomeno continua a destare preoccupazione per l'aumentare del numero di patologie scoperte, di casi (specialmente tra neonati e bambini) nonché per le difficoltà di trovare successivamente la terapia giusta: in media, ... TAG24.

