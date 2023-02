Giorgia Meloni incontra Nicole, la 12enne con la sindrome Pandas vedrà la premier a Palazzo Chigi domani (Di martedì 28 febbraio 2023) La premier riceverà la 12enne affetta dalla sindrome Pandas a Palazzo Chigi, apprende Leggo da fonti di governo. L'incontro dovrebbe tenersi nella giornata di domani, mercoledì 1 marzo, salvo cambi ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) Lariceverà laaffetta dalla, apprende Leggo da fonti di governo. L'incontro dovrebbe tenersi nella giornata di, mercoledì 1 marzo, salvo cambi ...

