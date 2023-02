Ginnastica artistica, Salvatore Maresca: “Mi sono rotto il tendine d’Achille, ma sono tornato e non mi fermo più” (Di martedì 28 febbraio 2023) Salvatore Maresca si è distinto in occasione della prima tappa della Serie A 2023 di Ginnastica artistica. Il campano, già medaglia di bronzo agli anelli tra Europei e Mondiali, è tornato in scena dopo aver vinto i Campionati Italiani in questa specialità lo scorso settembre, alla vigilia della rassegna iridata a cui non prese parte. L’azzurro ha sfoggiato un buon esercizio, venendo premiato con 14.400 (6.0 il D Score) e fornendo ottime sensazioni in vista dei grandi appuntamenti internazionali di questa stagione: gli Europei ad aprile e i Mondiali a inizio autunno. Salvatore Maresca è stato ospite ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport), soffermandosi sulle proprie prestazioni: “Ho fatto soltanto anelli e ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)si è distinto in occasione della prima tappa della Serie A 2023 di. Il campano, già medaglia di bronzo agli anelli tra Europei e Mondiali, èin scena dopo aver vinto i Campionati Italiani in questa specialità lo scorso settembre, alla vigilia della rassegna iridata a cui non prese parte. L’azzurro ha sfoggiato un buon esercizio, venendo premiato con 14.400 (6.0 il D Score) e fornendo ottime sensazioni in vista dei grandi appuntamenti internazionali di questa stagione: gli Europei ad aprile e i Mondiali a inizio autunno.è stato ospite ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport), soffermandosi sulle proprie prestazioni: “Ho fatto soltanto anelli e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2… - ItaliaTeam_it : FATE TANTO! ????????? Trionfo azzurro nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di ginnastica artistica! A Cottbus, i… - Eurosport_IT : MANILA PRIMA NEL VOLTEGGIO ??????????? Inizio da sogno per Manila Esposito nella prima tappa della Coppa del Mondo 202… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Salvatore Maresca: “Mi sono rotto il tendine d’Achille, ma sono tornato e non mi fermo più” - - cuneodice : Ginnastica artistica: Sophia Delfino è medaglia d'argento regionale -