Giletti sull’addio alla Rai | «C’è un mandante politico» La rabbia sulla scorta | il gesto di Fiorello | «Non lo dimenticherò mai» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 28 febbraio 2023) «Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone». Nella puntata di Belve di martedì 28 febbraio su Rai2, Massimoparla del suo addioRai e il passaggio a La7, dopo aver lavorato per trent’annitv del servizio pubblico. «Lasciare la Rai è stato un dolore profondo, ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte», diceconduttrice Francesca Fagnani, che gli chiede cosa dovrebbe fare la Rai per farlo tornare: «Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale».ha iniziato a lavorare in tvfine degli anni Ottanta e come presentatore dmetà degli anni Novanta, conducendo numerosi programmi per tre decenni: Mattina in famiglia, ...