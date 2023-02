Giletti in lacrime a Belve: “Chi mi ha fatto fuori dalla Rai? Certo che lo so. Fiorello mi ha aiutato” (Di martedì 28 febbraio 2023) “So benissimo chi è ma non voglio dirlo”. Massimo Giletti torna in Rai e afferma che dietro la sua uscita dalla televisione pubblica ci sarebbe un “mandante politico”. “Non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni”, ha detto il presentatore torinese a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve”, in onda stasera su Rai2. “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte”, ha osservato. “Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”. Alla domanda su cosa dovrebbe fare Viale Mazzini per convincerlo a tornare, Giletti ha sottolineato: “il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”. Durante l’intervista, ha ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) “So benissimo chi è ma non voglio dirlo”. Massimotorna ine afferma che dietro la sua uscitatelevisione pubblica ci sarebbe un “mandante politico”. “Non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni”, ha detto il presentatore torinese a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “”, in onda stasera su2. “Lasciare laè stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte”, ha osservato. “Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”. Alla domanda su cosa dovrebbe fare Viale Mazzini per convincerlo a tornare,ha sottolineato: “il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”. Durante l’intervista, ha ...

