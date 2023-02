Giletti ha un amore grande da 10 anni Fagnani commenta a Belve | «Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone questa?» – Video in anteprima

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 febbraio 2023)(Us) L’addio alla Rai, che ha fatto male, quel mancato passaggio a Mediaset e l’ammissione dei suoi sbagli con le donne. Massimosi racconta a tutto tondo nella puntata odierna di, in onda in prima serata su Rai2. Il conduttore spiega: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”. Alla domanda di Francescasu cosa dovrebbe fare la Rai per convincerlo a tornare,risponde senza dubbi: “Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”. Quando la conduttrice ricorda che ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui ...