Gianni Sperti e il commovente messaggio per Maria De Filippi (Di martedì 28 febbraio 2023) Gianni Sperti, storico opinionista del programma di Uomini e Donne, ha rivolto un dolce messaggio a Maria De Filippi, in occasione del funerale del marito Maurizio Costanzo. Vediamo insieme cosa ha detto. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 febbraio 2023), storico opinionista del programma di Uomini e Donne, ha rivolto un dolceDe, in occasione del funerale del marito Maurizio Costanzo. Vediamo insieme cosa ha detto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Gianni Sperti, il messaggio per Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo leggi su Gloo - martafranze : sono terrorizzata da Gianni Sperti ho paura di quell’uomo - redazionerumors : Gianni Sperti ai funerali di Maurizio Costanzo ha fatto una bellissima promessa all'amica Maria De Filippi: ecco le… - infoitcultura : Gianni Sperti ai funerali di Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi, non ti abbandonerò mai” - LSantillo_96 : @rory_zack non hai detto lo stesso di gianni sperti. perché ? -