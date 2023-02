Giancarlo Giannini all’attacco: “Hollywood mi ha dato una stella, Venezia nemmeno un gatto nero”. (Di martedì 28 febbraio 2023) “Hollywood mi ha dato una stella, Venezia nemmeno un gatto nero”. Giancarlo Giannini si toglie, nuovamente, un sassolone dalla scarpa suolata e risuolata di quel grande artista che è. L’80enne spezzino, indimenticabile interprete di capolavori del cinema italiano come Travolti da un insolito destino…, Mimì metallurgico, Pasqualino Settebellezze, Fatti di gente perbene, sarà il prossimo attore italiano a ricevere la celebre stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La battuta al veleno rilasciata da Giannini agli organi di stampa, in seguito a questo prestigioso traguardo simbolico del mondo del cinema, non lascia comunque adito ad interpretazioni. “Sono intimidito dal ricevere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “mi haunaun”.si toglie, nuovamente, un sassolone dalla scarpa suolata e risuolata di quel grande artista che è. L’80enne spezzino, indimenticabile interprete di capolavori del cinema italiano come Travolti da un insolito destino…, Mimì metallurgico, Pasqualino Settebellezze, Fatti di gente perbene, sarà il prossimo attore italiano a ricevere la celebresulla Walk of Fame di. La battuta al veleno rilasciata daagli organi di stampa, in seguito a questo prestigioso traguardo simbolico del mondo del cinema, non lascia comunque adito ad interpretazioni. “Sono intimidito dal ricevere la ...

