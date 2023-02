Giancarlo Cangiano è il nuovo presidente del Porto turistico di Capri

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’imprenditoreè stato nominatodeldispa dal sindaco Marino Lembo, di concerto con l’Assessore allo sviluppo del, Paola Mazzina. “Ringrazio il sindaco Lembo e in particolare l’assessore Mazzina per la fiducia accordatami – ha commentato il neo– La sfida è impegnativa ma sono certo che faremo un ottimo lavoro nell’esclusivo interesse della comunità caprese e della vocazione turistica della sua economia”. Figura di grande spessore professionale,, 60 anni, caprese d’adozione, si è distinto negli anni per le sue capacità manageriali e sportive a livello nazionale e internazionale. Fondatore di Codime, ...