“Giallo” sul melograno della Schlein: simbolo di prosperità, massoneria o inferi? I dubbi di Pedrizzi (Di martedì 28 febbraio 2023) Quel dono botanico è stato salutato da tutti i giornali di sinistra come un bellissimo gesto simbolico di Enrico Letta, segretario uscente del Partito Democratico, Enrico Letta, alla segretaria in pectore del Pd Elly Schlein. Un melograno, “simbolo di prosperità e fortuna”, ha specificato Letta. Ma in tanti si siano chiesti se quella scelta, dal punto di vista politico, non sia stato un autogol. In primis, il sito “Dagospia”, che ha definito il melograno un simbolo di massoneria, come aveva fatto anche l’ex senatore Riccardo Pedrizzi, che ha fatto notare anche l’esistenza di una mitologia greca che fa riferimento a quel frutto come simbolo degli inferi. Il melograno della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Quel dono botanico è stato salutato da tutti i giornali di sinistra come un bellissimo gesto simbolico di Enrico Letta, segretario uscente del Partito Democratico, Enrico Letta, alla segretaria in pectore del Pd Elly. Un, “die fortuna”, ha specificato Letta. Ma in tanti si siano chiesti se quella scelta, dal punto di vista politico, non sia stato un autogol. In primis, il sito “Dagospia”, che ha definito ilundi, come aveva fatto anche l’ex senatore Riccardo, che ha fatto notare anche l’esistenza di una mitologia greca che fa riferimento a quel frutto comedegli. Il...

