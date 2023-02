Giacomo Giorgio con una famosissima showgirl: è nato un nuovo amore? (Di martedì 28 febbraio 2023) L'attore amatissimo della serie Mare Fuori, Giacomo Giorgio si mostra con una giovanissima showgirl La serie Netflix Mare Fuori sta facendo impazzire letteralmente gli utenti del web. Per chi si era perso le prime due stagioni della serie, ormai, visto che non si parla d'altro avranno sicuramente recuperato le primissime puntate. La serie presentata anche dagli attori al Teatro Ariston durante la settimana di Sanremo, ha avuto con questa terza stagione, tutto il successo premeditato dagli autori. La Rai aveva infatti venduto i diritti della serie alla piattaforma steaming Netflix, ma dopo aver visto il grandissimo successo, ha deciso di riacquistarne i diritti e produrre non solo la terza, ma anche la quarta stagione. I personaggi con le loro storie ci tengono incollati allo schermo e, dobbiamo ammettere, che tra i tanti prodotti del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 febbraio 2023) L'attore amatissimo della serie Mare Fuori,si mostra con una giovanissimaLa serie Netflix Mare Fuori sta facendo impazzire letteralmente gli utenti del web. Per chi si era perso le prime due stagioni della serie, ormai, visto che non si parla d'altro avranno sicuramente recuperato le primissime puntate. La serie presentata anche dagli attori al Teatro Ariston durante la settimana di Sanremo, ha avuto con questa terza stagione, tutto il successo premeditato dagli autori. La Rai aveva infatti venduto i diritti della serie alla piattaforma steaming Netflix, ma dopo aver visto il grandissimo successo, ha deciso di riacquistarne i diritti e produrre non solo la terza, ma anche la quarta stagione. I personaggi con le loro storie ci tengono incollati allo schermo e, dobbiamo ammettere, che tra i tanti prodotti del ...

