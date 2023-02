Ghisalba | scontro auto-moto | muore ragazzo di 17 anni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 febbraio 2023). Undi 17è morto nella tarda serata di lunedì 27 febbraio in un incidente stradale a. Il giovane era in sella alla suacicletta, quando si è scontrato con un’guidata da una ragazza di 23. Il sinistro è avvenuto un quarto d’ora prima della mezzanotte sulla strada provinciale 122 Francesca. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’medica, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La ragazza invece è stata trasportata all’ospedale di Seriate, le sue condizioni non sono gravi. Dei rilievi del sinistro se ne sono occupati i carabinieri. I vigili del fuoco della centrale Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Seguono ...