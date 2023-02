GfVip, panico in studio: 'È svenuta'. Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è successo qualcosa in studio che nessuno si sarebbe aspettato. Tra gli argomenti della serata, uno dei dominanti, è stato la fine della relazione ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso dell'ultimadel Grande Fratello Vip èqualinche nessuno si sarebbe aspettato. Tra gli argomenti della serata, uno dei dominanti, è stato la fine della relazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : GfVip, panico in studio: «È svenuta». Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata - leggoit : GfVip, panico in studio: «È svenuta». Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata - BinatoFrancesca : RT @solexgf: L'ira veneta sta facendo il panico ???????? #gfvip #donnalisi #oriele #denzer - Mikri_gorgona11 : RT @toniofrocionio: Ma pensate per un attimo al contrario se Antonella avesse fatto una cosa del genere di nascosto Edobau, adesso sminuisc… - annakiara119 : RT @toniofrocionio: Ma pensate per un attimo al contrario se Antonella avesse fatto una cosa del genere di nascosto Edobau, adesso sminuisc… -