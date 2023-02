GfVip, Antonella Fiordelisi si sfoga dopo la puntata: 'Edoardo mi ha detto cose orribili su Micol' (Di martedì 28 febbraio 2023) dopo la puntata di ieri sera la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere giunta al termine, dopo una serie di lascia e prendi, Edoardo sembra convinto di voler chiudere la ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023)ladi ieri sera la relazione traDonnamaria esembra essere giunta al termine,una serie di lascia e prendi,sembra convinto di voler chiudere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Dopo giorni particolarmente turbolenti, questa sera Antonella incontrerà qualcuno che ha qualcosa di importante da… - GrandeFratello : I consigli di Sarah ad Edoardo: “Tu e Antonella avete ancora tanto da darvi. Il meglio deve ancora venire” #GFVIP - GrandeFratello : 'Quando tu sei con me, mi dai una forza che possiamo spaccare il mondo.' Ma adesso tocca ad Ilenia portare un po'… - GiuseppinaPusce : RT @Vale41229116: disonestini a Tavassi:'Per me vi siete salvati tranquilli voi eh! Se la sono giocata Edo, Antonella, Nikita...' Lui che… - roxyebbasta : più falso delle ipotetiche lacrime di antonella non c’è che edoardo #gfvip #fiorde #donnalisi #nikiters -