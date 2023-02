GF VIP, Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la puntata di ieri: ‘Mi dispiace per Antonella’ (Di martedì 28 febbraio 2023) Il GF VIP non manca, ancora una volta, di emozionare e regalare sorprese ai telespettatori. Quella ondata in onda ieri sera è stata una puntata particolarmente intensa per Edoardo Donnamaria il quale ha confessato di essersi avvicinato particolarmente alla gieffina Nicole Murgia, arrivando anche a toccarle il seno. Il tutto è accaduto all’interno del van, quando Donnamaria, Nicole Murgia, Tavassi e Micol Incorvaia vi si erano recati per stare lontano dagli sguardi indiscreti staccando anche il microfono. Grande Fratello Vip, anticipazioni 27 febbraio 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Oriana e Antonella La confessione in diretta di Edoardo L’atteggiamento di Donnamaria non è stato privo di conseguenze. Infatti, dopo la sua ammissione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Il GF VIP non manca, ancora una volta, di emozionare e regalare sorprese ai telespettatori. Quella ondata in ondasera è stata unaparticolarmente intensa peril quale ha confessato di essersi avvicinato particolarmente alla gieffina Nicole Murgia, arrivando anche a toccarle il seno. Il tutto è accaduto all’interno del van, quando, Nicole Murgia, Tavassi e Micol Incorvaia vi si erano recati per stare lontano dagli sguardi indiscreti staccando anche il microfono. Grande Fratello Vip, anticipazioni 27 febbraio 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Oriana e Antonella La confessione in diretta diL’atteggiamento dinon è stato privo di conseguenze. Infatti,la sua ammissione ...

