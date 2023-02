GF Vip, Davide Donadei sbugiardato in diretta da Chiara: lo sfogo nella notte (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso della fase finale della puntata di ieri del GF Vip, Giulia Salemi ha letto, come di consueto, i tweet maggiormente degni di nota. Ebbene, tra di essi ce n'era anche uno scritto da Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei. Nello specifico, la ragazza ha voluto mandare un messaggio ad Antonella Fiordelisi, la quale si è sentita tradita da Edoardo Donnamaria per alcuni atteggiamenti che ha avuto con Nicole Murgia. Ebbene, nel tweet in questione, Chiara ha fatto un palese riferimento ai tradimenti che avrebbe subito da Davide. La stoccata non è passata inosservata. In un primo momento, il concorrente del GF Vip ha provato a sfoderare tutta la sua indifferenza. Dopo la puntata, però, si è sfogato. La stoccata di Chiara Rabbi contro Davide ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso della fase finale della puntata di ieri del GF Vip, Giulia Salemi ha letto, come di consueto, i tweet maggiormente degni di nota. Ebbene, tra di essi ce n'era anche uno scritto daRabbi, ex di. Nello specifico, la ragazza ha voluto mandare un messaggio ad AntoFiordelisi, la quale si è sentita tradita da Edoardo Donnamaria per alcuni atteggiamenti che ha avuto con Nicole Murgia. Ebbene, nel tweet in questione,ha fatto un palese riferimento ai tradimenti che avrebbe subito da. La stoccata non è passata inosservata. In un primo momento, il concorrente del GF Vip ha provato a sfoderare tutta la sua indifferenza. Dopo la puntata, però, si è sfogato. La stoccata diRabbi contro...

