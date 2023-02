GF Vip | choc su Donnamaria | Antonella svela tutto “Mi ha detto cose oscene su Micol”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 28 febbraio 2023) La 37esima puntata del GF Vip 7 si è fatta sentire. Per la prima volta, in studio, Alfonso Signorini ha dato voce ad una Donnalisi e anche a una sostenitrice degli spartani. Nuove rivelazioni sul van-gate e lacrime perFiordelisi che, eliminata Nicole Murgia, sta concentrando il suo astio versoIncorvaia. Sembrava aver deposto l’ascia di guerra per l’ex di Edoardoed invece ne ha dette di nuove. Come tutte le volte che c’è una nuova crisi tra i Donnalisi,Fiordelisi comincia a rivelare segreti che Edoardole direbbe sotto le coperte o in altri momenti sugli altri concorrenti del GF Vip 7. La 24enne non sarebbe contenta del fatto che Edoardosia così legato aIncorvaia, sebbene abbia ...