GF Vip, Antonella si sfoga in confessionale: “Edoardo ha palpato il seno a Nicole” (Di martedì 28 febbraio 2023) Nervi tesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Infatti nel corso dell’ultima punta del GF Vip 7, andata in onda ieri sera, durante la pubblicità lo stesso Edoardo ha rilevato all’ex schermitrice nonché sua fidanzata di aver palpato il seno a Nicole. Gf Vip, Antonella si sfoga L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF Vip, Antonella Fiordelisi lancia una frecciatina ad Edoardo: “Non mi parla da tre giorni, ha messo davanti l’amicizia all’amore” Edoardo, clamoroso sfogo contro Antonella: “Basta con sto Antonino mi avete rotto il c….” Vai ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Nervi tesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip traDonnamaria eFiordelisi. Infatti nel corso dell’ultima punta del GF Vip 7, andata in onda ieri sera, durante la pubblicità lo stessoha rilevato all’ex schermitrice nonché sua fidanzata di averil. Gf Vip,siL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF Vip,Fiordelisi lancia una frecciatina ad: “Non mi parla da tre giorni, ha messo davanti l’amicizia all’amore”, clamoroso sfogo contro: “Basta con sto Antonino mi avete rotto il c….” Vai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il prossimo VIP a salvarsi è... Antonella! #GFVIP - MorenaP83 : Antonella Fiordelisi: 'Il tradimento per me è anche questo' - Grande Fratello VIP | GFVIP 7:… - Claudia70882997 : @Elipare_ - Claudia70882997 : @stefy__tommy L unica cosa da fare è votare Edo raga altrimenti non ci sarà più nulla - Claudia70882997 : @dicoleparolacce Ma gli #oriele non possono aiutarci a salvare Edo? -